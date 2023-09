Generalsanierung von Bahnstrecke Hamburg-Hannover kommt 2029

Bahn will elf Strecken in Niedersachsen sanieren

Die Deutsche Bahn will bis 2030 fast ein Dutzend Strecken in Niedersachsen sanieren. Von den bundesweit 40 Projekten, die am Freitag in Frankfurt bei einem sogenannten Schienengipfel vorgestellt wurden, führen 11 durch Niedersachsen. Mit dabei ist auch die umstrittene Generalsanierung der Strecke Hamburg-Hannover. Noch offen ist aber der Termin. Bisher waren die Arbeiten für 2026 vorgesehen.