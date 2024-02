Demonstration gegen Rassismus und rechte Hetze in Ottensen

Köln-Profi Hübers Demo gegen rechts: «Überragende Aktion»

Timo Hübers vom 1. FC Köln hat die Demonstration gegen die AfD in der Stadt des Bundesligisten gelobt und sich klar gegen rechtes Gedankengut positioniert. «Was auf jeden Fall eine überragende Aktion war, war die Aktion gestern Abend am Heumarkt», sagte Abwehrspieler Hübers am Mittwoch in einem unter anderem vom Verein geteilten Video. Der 27-Jährige ergänzte: «Ich glaube, man muss nicht meinungsstark sein, um gegen rechts zu sein. Und wenn man dann sieht, wie viele sich in so kurzer Zeit mobilisieren lassen, dann zaubert mir das zumindest ein Lächeln aufs Gesicht.»