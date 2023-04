Home

Expedition: Polarforscher Arved Fuchs will bald wieder in See stechen

Schon bald stehen für den Polarforscher und Autor Arved Fuchs neue Herausforderungen an: Mit dem auf vielen Nordmeerfahrten bewährten Segler «Dagmar Aaen» will Fuchs zur nächsten Etappe des Projekts «Ocean Change» aufbrechen. Sie führt die Crew in Nord- und Ostsee. Die Basis für seine Expeditionen hat Fuchs, der 1989 als erster Mensch in einem Jahr beide Pole zu Fuß erreicht hatte, in seinem Elternhaus im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt eingerichtet. Möglichem Trubel zu seinem 70. Geburtstag am 26. April entgeht er aber auf Reisen. Er sei mit seiner Frau im Urlaub, teilte sein Büro mit.

Arved Fuchs, Polarforscher und Abenteurer, spricht bei einem Interview in seinem Büro. © Christian Charisius/dpa

© dpa