33-jähriger Mann in Hamburg durch Schuss verletzt

Schüsse fallen in der Nacht in Hamburg-Osdorf. Ein Mann wird schwer verletzt. Eine Großfahndung mit Hubschraubern bleibt ohne Erfolg. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 33-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in einer Grünanlage im Umfeld des Elbe-Einkaufszentrums in Hamburg-Osdorf durch einen Schuss schwer verletzt worden. Nach dem Stand der Ermittlungen hatten mehrere Zeugen Schüsse gehört, kurz darauf auf einem Wanderweg den Verletzten gefunden und Polizei und Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach den Tätern, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Nach Zeugenaussagen sollen drei Verdächtige in Richtung Hemmingstedter Weg geflüchtet sein. Sie sind weiterhin auf der Flucht.

Der Verletzte hatte eine lebensgefährliche Schussverletzung am Oberschenkel erlitten, die von den Zeugen erstversorgt wurde. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus und befindet sich inzwischen in einem stabilen Zustand. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei geht aber davon aus, dass sich die Beteiligten kennen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die die drei mutmaßlichen Täter gesehen haben könnten.