Tote 14-Jährige: Obduktion soll Gewissheit bringen

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Wald in Hessen soll am Freitag eine Obduktion Klarheit über die Todesursache bringen. Die Polizei bestätigte, dass es sich bei der Toten um eine seit Mittwoch vermisste 14-Jährige aus Bad Emstal (Landkreis Kassel) handelt. «Die Obduktion der Verstorbenen läuft aktuell», sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ein Fremdverschulden sei weiterhin nicht ausgeschlossen.