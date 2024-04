Einfamilienhaus in Kisdorf brennt - Hoher Schaden

Im Kreis Segeberg brennt in der Nacht ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr kann den Brand zwar löschen, der Schaden jedoch ist hoch.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Kisdorf (Kreis Segeberg) sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Brand zwar löschen können, jedoch sei ein geschätzter Schaden von etwa 250.000 Euro am Haus entstanden, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen mitteilte. Die beiden Bewohner des Hauses (71 und 72 Jahre alt) hätten sich laut den Angaben selbstständig ins Freie retten können. Sie seien mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Die Brandursache sei am Morgen zunächst noch ungeklärt gewesen. Am frühen Morgen vermutete die Polizei die Sauna im Keller des Hauses als Ursprung des Feuers. Der Brandort konnte allerdings vorerst nicht betreten werden, was eine genauere Bestimmung nicht möglich machte.