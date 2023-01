DFB-Sportgericht setzt Termine für Vuskovic-Verhandlung an

Prozess: Schüsse auf Rockerboss: Bewährung für Falschaussage

Für ihre Falschaussagen in einem Prozess wegen versuchten Mordes nach Schüssen auf einen Rockerboss am Hamburger Millerntor ist eine 28-Jährige zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er halte eine Strafe von neun Monaten auf Bewährung für tat- und schuldangemessen, sagte der Vorsitzende Richter am Hamburger Amtsgericht am Dienstag. Die Angeklagte habe sowohl mit ihrem umfassenden Geständnis als auch mit ihrer aktiven Resozialisierung im Gefängnis in bemerkenswerter Weise Verantwortung für ihre falschen Entscheidungen übernommen.