DFB: Drei Berufungen im Fall Vuskovic

Feldhockey: EHL-Endrunde: HTHC-Herren scheitern im Viertelfinale

Die Hockey-Herren des HTHC Hamburg haben beim Final8-Turnier der Euro Hockey League in Amsterdam den Einzug in das Halbfinale klar verpasst. In der Runde der besten acht Clubs unterlag die Mannschaft von Trainer Christoph Bechmann dem niederländischen Club HC Bloemendaal am Donnerstag mit 2:7 (1:2). In der ersten Halbzeit hatte Paul Glander für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt. Im zweiten Durchgang erzielte Michael Körper den Treffer zum 2:6. Nach dem Aus geht es für den HTHC am Wochenende in der Platzierungsrunde weiter. Der Hamburger Polo Club bestreitet sein Viertelfinale am Karfreitag (9.30 Uhr) gegen den deutschen Meister Rot-Weiss Köln.