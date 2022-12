Überfall auf Juwelier: Flüchtende Räuber rempeln Mann an

Hockey: Deutsche Hockey-Damen starten mit 11:2 gegen Türkei

Die deutschen Hockey-Damen sind mit einem Kantersieg in die Hallen-Europameisterschaft in Hamburg gestartet. In ihrem Auftaktmatch besiegte die zu den Mitfavoriten zählende Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg am Mittwoch in der Hansestadt die Türkei souverän mit 11:2 (5:1).