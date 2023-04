Camilla besucht Grundschule und liest «Der Grüffelo»

Queen Camilla und die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender, haben die Rudolf-Roß-Grundschule in der Hamburger Neustadt besucht. Eine 1. Klasse begrüßte Camilla und Büdenbender am Freitag mit dem Lied «Walking through the Jungle».

Die Königsgemahlin Camilla spricht mit Schülern bei ihrem Besuch der Rudolf-Roß-Grundschule. © Jens Büttner/dpa-Pool/dpa

Die Gäste trafen in der Schulbücherei eine 3. Klasse sowie den Kinderbuchillustrator Axel Scheffler (65). Bekannt wurde der in Hamburg geborene Künstler durch seine Illustrationen zum Kinderbuch «Der Grüffelo» (1999), das von der englischen Autorin Julia Donaldson (74) geschrieben wurde. Camilla und Büdenbender lasen zusammen mit den Kindern den Grüffelo in verteilten Rollen. Scheffler grummelte dazu den Grüffelo. Dann sangen die Kinder den Grüffelo-Song auf Englisch. An der Grundschule, die nach dem Hamburger Volksschullehrer und SPD-Politiker Rudolf Roß (1872-1951) benannt ist, können Kinder schon in den Vorschulklassen Englisch lernen. Die Schule nennt ihre Lernmethode «immersiv», das heißt, die Kinder sollen Englisch wie beim Erlernen der Muttersprache quasi unbemerkt vermittelt bekommen. An der Schule lernen etwa 390 Schüler.

