Urteil zu Analyse-Software der Polizei kommt im Februar

Justiz: Ministerin wirbt für Schöffen-Ehrenamt

Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken hat am Freitag für das Ehrenamt der Schöffin und des Schöffen geworben. Es biete die einmalige Gelegenheit, Einblicke in Kriminalfälle zu erhalten und selbst vor Gericht über den Ausgang der Verfahren mitzuentscheiden, erklärte die CDU-Politikerin in Kiel. In diesem Jahr werden die Frauen und Männer gewählt, die in der Amtsperiode 2024 bis 2028 als ehrenamtliche Richterinnen und Richter an Strafverfahren in Schleswig-Holstein mitwirken sollen.