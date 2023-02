Hamburgs Handballer verpflichten Kroaten Tomislav Severec

Verkehr: Anschlussstelle Scharbeutz am 28. Februar gesperrt

Die Auffahrt der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Scharbeutz in Fahrtrichtung Norden ist am Dienstag (28. Februar) zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr gesperrt. Das teilte die Außenstelle Lübeck der Autobahn GmbH am Freitag mit. Grund für die Sperrung seien Rückbauarbeiten nach den Großraumtransporten für den Windpark Kessdorf, sagte eine Sprecherin. Der ausfahrende Verkehr werde an den Arbeitsbereichen mit verminderter Geschwindigkeit vorbeigeführt. Autofahrer mit Fahrziel Norden werden gebeten, in der Zeit der Umleitung U1 zu folgen.