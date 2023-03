Rot-Grün will weitere Böllerverbotszonen prüfen lassen

Finanzen: Zollbeamte kontrollieren Einhaltung des Mindestlohns

Beamtinnen und Beamte der Hauptzollämter haben am Donnerstag auch in Schleswig-Holstein Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns vorgenommen. Dabei seien bislang branchenübergreifend 56 Arbeitgeber überprüft worden, sagte die Sprecherin des Hauptzollamtes Kiel, Gabriele Oder, am Donnerstag. Kontrollen gab es im Bereich Kiel, in Neumünster, Rendsburg, Lübeck, Bad Segeberg, Bad Oldesloe, Neustadt in Holstein, Eutin und Malente.