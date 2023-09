Rabe begrüßt Bund-Länder-Einigung bei Startchancenprogramm

Warner Music bekennt sich mit Deutschlandzentrale zu Hamburg

Mit einem Bekenntnis zum Standort Hamburg hat der internationale Musikkonzern Warner Music in der Speicherstadt seine neugestaltete Deutschlandzentrale feierlich eröffnet. «Die Stadt Hamburg und Warner Music gehören seit über 50 Jahren zusammen - und das wird auch in Zukunft so bleiben», erklärten die Ko-Präsidenten von Warner Music Central Europe, Doreen Schimk und Fabian Drebes, am Donnerstag in den neugestalteten Räumen. «Durch die Investition in das historische Gebäude wollen wir unseren Mitarbeitenden, Künstler:innen und Partner:innen ein modernes und kreatives Zuhause bieten.»