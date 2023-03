Prien zufrieden mit Hilfen für Schulen in schwieriger Lage

Ex-HSVer: Vagnoman erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen

Der ehemalige HSV-Profi Josha Vagnoman steht erstmals im Kader der Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Hansi Flick berief den gebürtigen Hamburger am Freitag überraschend in das Aufgebot für die Länderspiele am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien.