Problem Schulschwänzen: mehr Fälle in Hamburg gemeldet

Linke will Aus von Internationalen Vorbereitungsklassen

Die Hamburger Linksfraktion will, dass ausländische Schülerinnen und Schüler mittelfristig nicht mehr gesondert in Internationalen Vorbereitungsklassen unterrichtet werden. In der nächsten Bürgerschaftssitzung am Mittwoch solle ein Antrag zur Auflösung dieser Klassen gestellt werden, teilte die Linksfraktion am Sonntag mit. Jüngst sind nach Angaben der Fraktion zwei Studien auf Grundlage von Hamburger Daten zu dem Schluss gekommen, dass die exklusive Beschulung von geflüchteten Kindern deren Lernerfolg deutlich verschlechtere.