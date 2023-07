Fußballer Beister beendet Karriere: «Sehen uns bald wieder»

Hitzewarnung des DWD für weite Teile des Nordens am Sonntag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Hitze am Sonntag in weiten Teilen des Nordens. Betroffen von starker Wärmebelastung sollen nach der Warnung vom Samstagmittag Hamburg und der südliche Teil Schleswig-Holsteins sein. An der Nordsee sind der Kreis Dithmarschen und an der Ostsee Teile der Lübecker Bucht betroffen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt die Hitzewarnung für die westliche Landeshälfte mit Ausnahme der Ostseeküste. Die amtliche Warnung gilt für den Zeitraum von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Der DWD erwartet am Sonntag Höchsttemperaturen von 28 Grad auf Sylt und 34 Grad in Hamburg. Für Mecklenburg-Vorpommern werden Werte zwischen 27 Grad und 31 Grad erwartet, an der See zwischen 22 Grad und 28 Grad. Für Montag sind die Aussichten insgesamt etwas kühler.