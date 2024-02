Bauern blockieren über Stunden Straßen bei Brunsbüttel

Auto fährt Fußgängerin an: Frau schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist in Rellingen (Kreis Pinneberg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, ist nach dem Unfall aus der Nacht nicht auszuschließen, dass die Frau sogar in Lebensgefahr schwebt. Den Angaben zufolge hatte die Frau die Straße überqueren wollen und war dabei von dem Auto eines 33-Jährigen angefahren worden. Die Frau kam in ein Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und zum Unfallhergang.