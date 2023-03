Towers-Coach lobt trotz Niederlage: «Viel richtig gemacht»

Parteien: FDP will Kaufkraft der Menschen im Norden stärken

Wenige Wochen vor der Kommunalwahl am 14. Mai will Schleswig-Holsteins FDP am Samstag auf einem Landesparteitag in Zeiten von Inflation und Krieg über Hilfen beraten. «Wir stehen gerade in schwierigen Zeiten für ein gesellschaftliches Klima der Zuversicht», sagte der Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky am Mittwoch. Als Gastredner erwarten die 200 Delegierten Generalsekretär Bijan Dirj-Sarai.