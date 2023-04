Hamburg Towers: Personalsituation vor Spiel etwas gebessert

Die Personalsituation des Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg hat sich vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen MLP Academics Heidelberg zumindest im Training entspannt. Die zuletzt fehlenden Ryan Taylor und Anthony Polite standen am Dienstag wieder in der Halle. Kapitän Seth Hinrichs, der vergangene Woche aus einem privaten Grund in die USA gereist war, fehlte dagegen weiter. Dafür rückt Harrison Cleary vom Kooperationspartner SC Rist Wedel (ProB) wieder ins Team.

Trainer Benka Barloschky mit Anweisungen im Training. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild

Im Kampf gegen den Abstieg waren die Towers (14.) am Wochenende weiter unter Druck geraten. Aufgrund der eigenen Niederlage gegen Titelverteidiger Alba Berlin sowie den Siegen von Braunschweig (16.) und Frankfurt (17.) schrumpfte der Vorsprung auf die Verfolger zusammen. Dennoch haben es die Towers in den fünf ausstehenden Partien gegen Clubs aus der zweiten Tabellenhälfte selbst in der Hand, den Klassenverbleib zu sichern. «Das ist ein Zeichen, dass wir richtig gearbeitet haben», meinte Trainer Benka Barloschky. Für die Partie gegen Heidelberg heißt es, die Distanzwürfe der Gäste zu unterbinden. Barloschky verwies auf den 78:75-Erfolg der Academis gegen Rostock. «Da war in der ersten Halbzeit gut zu sehen, was passiert, wenn der Dreier nicht fällt, und in der zweiten Halbzeit, wenn der Dreier fällt», sagte der Towers-Coach. Dementsprechend betonte er: «Die Dreierlinie zu verteidigen, das wird sehr wichtig.» Für die Hamburger wird es aber auch darauf ankommen, Eric Washington zu stoppen. «Er ist der Motor, der das Spiel anwirft», sagte Barloschkyüber Heidelbergs auffälligsten Spieler. «Wenn wir ihn weitgehend aus der Zone halten können, dann ist schon viel getan.»

