Hamburg Towers mit deutlicher Niederlage in Würzburg

80-Jährige bei Schleswig vermisst

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) wird eine 80-jährige Frau seit Sonntagnachmittag vermisst. Die Seniorin stamme aus einer Pflegeeinrichtung und sei auf ärztliche Hilfe angewiesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einsatzkräfte der Polizei hatten laut Angaben des Sprechers am Sonntag mit Hunden nach der 80-Jährigen gesucht. Ihre Spur habe sich an einer Bushaltestelle verloren. Die Frau wurde zuletzt um etwa 16.15 Uhr in Fahrdorf bei Schleswig gesehen. Die Suche nach der Frau dauerte am Montagmorgen an.