Arena soll beben: Towers wollen BBL-Verbleib sichern

Die gute Nachricht für die Veolia Towers Hamburg im Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga war am Sonntagnachmittag von der Konkurrenz gekommen. Nachdem die Hanseaten tags zuvor nach einer desolaten Leistung mit 80:123 beim Mitteldeutschen Basketball Club verloren hatten, sorgte ausgerechnet Schlusslicht Bayreuth mit einem umkämpften Sieg beim Tabellenvorletzten Frankfurt für eine Steilvorlage. Denn gewinnen die Hamburger am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Merlins Crailsheim, sind sie alle Abstiegssorgen los.

Angesichts der Leistung beim MBC muss sich die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky jedoch deutlich steigern, um im drittletzten Saisonspiel zu gewinnen und damit alles klarzumachen. Zumal die Merlins nach der Niederlage in München einen Sieg ebenfalls gut gebrauchen können, um den Gang in die ProA zu vermeiden. «Wir müssen eine Reaktion zeigen», sagte Barloschky und betonte: «Allerdings ist es nicht nur eine Frage des Müssens, sondern auch des Wollens. Wir wollen alles in die Waagschale legen, um unseren Fans, die uns in dieser schwierigen Saison unglaublich unterstützt haben, ein tolles letztes Heimspiel zu zeigen.»

Ähnlich äußerte sich auch Anthony Polite, der beim 90:86-Heimsieg gegen Heidelberg noch mit 25 Punkten geglänzt hatte, in Weißenfels dann aber mit dem Team untergegangen war und lediglich fünf Punkte verbucht hatte. «Wir müssen die Arena zum Beben bringen», kündigte er an.