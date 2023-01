Gedenken: Gewerkschaft trauert nach Zugattacke um 19-Jährigen

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Nord hat am Donnerstagabend in einem Post auf ihrer Facebook-Seite nach der Zugattacke in Brokstedt um ein Mitglied getrauert. Bei der Attacke waren ein Auszubildender getötet und ein Kollege schwer verletzt worden. Der 19-Jährige habe in der DB Fahrzeuginstandhaltung in Neumünster gearbeitet, sagte der Geschäftsstellenleiter am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.