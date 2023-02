Initiative gegen Gendern: Bürgerschaft debattiert

Die Gendersprache ist bei Behörden und vielen Unternehmen verbreitet. Eine Hamburger Volksinitiative will sich für ein Verbot von Sternchen, Doppelpunkten und Unterstrichen im Amtsdeutsch einsetzen. Die Unterschriftensammlung soll in Kürze losgehen.

Nach einer rechtlichen Prüfung durch den Landeswahlleiter kann die Hamburger Volksinitiative gegen die Gendersprache in Verwaltung und Bildung mit dem Sammeln von Unterschriften beginnen. Landeswahlleiter Oliver Rudolf habe die Vorlage für rechtlich unbedenklich und formal korrekt erklärt, teilten die Initiatoren am Mittwoch mit.

Rudolfs Stellungnahme enthalte zwar einige Hinweise auf Bedenken der behördlichen Gender-Befürworter, diese könnten aber mit geringfügigen Ergänzungen ausgeräumt werden. «Nächste Woche melden wir die Volksinitiative offiziell beim Senat an. Dann beginnen wir mit dem Sammeln der Unterschriften», teilte Sabine Mertens, Bundesvorstand im Verein Deutsche Sprache, am Mittwoch mit. Unterstützer könnten sich bereits auf der Internetseite der Initiative registrieren.

Die Volksinitiative setzt sich nach eigenen Angaben für den Gebrauch des Standardhochdeutschen in der öffentlichen Kommunikation ein. «Wir lehnen "Gendersprache" ab, da sie diskriminierend, integrationsfeindlich und vorurteilsbeladen ist», heißt es in einer Erklärung der Initiative. Gendersprache sei die Sprache einer Minderheit, die vorgebe, die Mehrheit zu repräsentieren. «Tatsächlich versucht sie, der Mehrheit ihre Privatsprache aufzuzwingen, wenn sie z.B. von Bürger/innen, BürgerInnen, Bürger_innen, Bürgenden, Bürger*innen, Bürger:innen spricht.»

Mit der Volksinitiative soll der Senat aufgefordert werden, der staatlichen Verwaltung und Bildungseinrichtungen vorzugeben, dass in der amtlichen Kommunikation und in Veröffentlichungen die Regeln des Rats für deutsche Rechtschreibung einzuhalten sind. Der Senat soll ferner an die öffentlichen Unternehmen appellieren, diese Vorgabe zu übernehmen. Wenn innerhalb von sechs Monaten mindestens 10 000 Wahlberechtigte die Erklärung der Initiative unterschreiben, muss sich die Bürgerschaft mit dem Anliegen befassen.

Hamburgs Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank hatte sich im Januar gegen ein generelles Verbot der Gendersprache in Verwaltung und Behörden ausgesprochen. «Wir wollen keine Vorschriften machen, wie jemand sprechen oder schreiben soll», hatte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur gesagt. In Hamburg sei weder in der Verwaltung noch in der Schule oder an der Uni die Gendersprache vorgeschrieben. «Es muss aber möglich sein, sie zu benutzen.»

Im Juni 2021 hatte Fegebanks Behörde einen Leitfaden für die Verwaltung herausgegeben, in der auch der Gender-Doppelpunkt empfohlen wurde. Offiziell handelt es sich nur um «Anregungen». Der Leitfaden nimmt allerdings Bezug auf einen Senatsbeschluss von 1995, demzufolge der Grundsatz der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu beachten ist. Wörtlich heißt es: «Den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg unterstehen, wird empfohlen, entsprechend dieser Grundsätze zu verfahren.»

Ein Antrag der AfD-Fraktion für ein Verbot der Gendersprache an Hamburgs Schulen führte am Mittwoch zu einer heftigen Kontroverse in der Bürgerschaft. Neben der AfD sprach sich auch die CDU für das Anliegen aus. Sternchen und Unterstriche hätten «in der deutschen Sprache nichts zu suchen», sagte die CDU-Bildungsexpertin Birgit Stöver. Gendersprache dürfe nicht angeordnet werden. «Menschen sollten das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung korrekt anwenden dürfen.» Bei der anschließenden Abstimmung stimmte allerdings auch die CDU gegen den AfD-Antrag.