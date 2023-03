Innenministerium lobt Preis für sportlichste Kommune aus

Sport: Ebling schreibt an Habeck: Sportstätten berücksichtigen

Der Vorsitzende der Sportministerkonferenz, Michael Ebling, drängt in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) darauf, Sportvereine und Kommunen mit Sportstätten in den Entlastungspaketen zur Energiekrise zu berücksichtigen. «Uns erreichen zunehmend Schreiben von Sportorganisationen und Sportvereinen mit eigenen Sportanlagen, die dringend um Hilfe bitten, weil sie sich in Anbetracht der enorm gestiegenen Energiepreise nicht mehr in der Lage sehen, ihre Anlagen zu unterhalten», heißt es in einem der Brief des SPD-Politikers. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.