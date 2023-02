Seebüll: «Zurück Zuhause. Emil Nolde - Welt und Heimat»

Mit rund 130 Aquarellen, Ölgemälden und Druckgrafiken zeigt die 67. Jahresausstellung der Nolde-Stiftung in Neukirchen-Seebüll vom 1. März an neue Perspektiven auf das Werk Noldes. Unter dem Titel «Zurück Zuhause. Emil Nolde - Welt und Heimat» werde das Werk des farbgewaltigen Künstlers in all seinen Facetten dargestellt, wie die Nolde-Stiftung am Montag mitteilte. Die Werke aus allen Motiv- und Themenwelten Noldes böten dem Betrachter die Möglichkeit, mit «Welt und Heimat», mit der Landschaft und den Menschen in einen Dialog zu treten und die Bedeutung von «Welt und Heimat» für uns heute zu hinterfragen, sagte Stiftungsdirektor Christian Ring. 56 der Werke werden erstmals in Seebüll gezeigt.

Wolken ziehen über das wiedereröffnete Nolde-Haus. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Nach mehrjähriger Sanierung des Künstlerhauses ist die Jahresausstellung nun wieder an ihrem angestammten Platz zu sehen. Der Rundgang durch das sanierte Wohn- und Atelierhaus beginnt im neuen Eingangsbereich, an den die original möblierten Wohnräume anschließen, die einen Einblick in die Lebenswelt der Noldes erlauben. Im Obergeschoss wird der Großteil der Jahresschau zu sehen sein. Im ehemaligen Atelier werden die religiösen Bilder ausgestellt, darunter das Hauptwerk «Das Leben Christi».

