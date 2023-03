Umgang mit radioaktiven Stoffen am AKW Brunsbüttel geregelt

Haushalt: SPD will kostenloses Kita-Essen und mehr Lehrer

Die SPD will mit ihren Vorschlägen zum Haushalt 100 Millionen Euro für kostenloses Essen für Kinder in Kindertagesstätten bereitstellen. Dabei handele es sich um eine einmalige Aktion, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller am Mittwoch in Kiel. «Wir leben immer noch in krisenhaften Zeiten.» Die Kosten will seine Fraktion über den Ukraine-Notkredit finanzieren.