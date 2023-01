Loch in Abwasserleitung des stillgelegten AKW Brunsbüttel

Featured: Kernschmelze: Der Unfall von Three Mile Island – Die wahre Geschichte hinter der Netflix-Doku

Die vierteilige Netflix-Doku „Kernschmelze: Der Unfall von Three Mile Island“, die am 4. Mai auf Netflix startet, schildert die dramatischen Ereignisse in einem Atomkraftwerk in den USA Ende der 1970er-Jahre. Die wahre Geschichte hinter der Beinahe-Katastrophe findest Du hier. Schauplatz der vom oscarnominierten Regisseur Kief Davidson („Open Heart“) in Szene gesetzten Doku-Serie ist das Kernkraftwerk Three Mile Island im US-Bundesstaat Pennsylvania, das rund zehn Kilometer südöstlich der Stadt Harrisburg am Susquehanna River liegt. Three Mile Island bestand aus zwei Reaktor-Blöcken. 1974 wurde der erste, 1978 der zweite Block in Betrieb genommen. Am 20. September 2019 wurde das Atomkraftwerk offiziell stillgelegt, obwohl die Betriebserlaubnis noch bis 2034 lief. Einer der Gründe waren die wirtschaftlichen Verluste, die die Anlage einfuhr. Kernschmelze: Der Unfall von Three Mile Island – So schlimm war der Vorfall wirklich Der in der Netflix-Doku im Zentrum stehende ...