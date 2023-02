König zu Besuch: Charles III. spricht Ende März im Bundestag

Polizeieinsatz: Schüsse in Altona: Drohgebärde im kriminellen Milieu?

In Hamburg-Altona sind am Freitagabend mehrere Schüsse auf offener Straße gefallen. Verletzt wurde jedoch niemand, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Zeugen hatten am frühen Abend einige Schüsse gehört und gesehen, wie mehrere Personen davonliefen. Die alarmierte Polizei fand am Tatort mehrere Projektile, eines davon in einem unbeteiligten Fahrzeug, das am Straßenrand parkte. Die Beamten trafen am Tatort dann auch einen Mann an, der offensichtlich in den Vorfall verwickelt war, wie ein Polizeisprecher sagte. Allerdings habe sich dieser nicht näher dazu geäußert.