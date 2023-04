Dänemark lockert Kontrollen an deutschen Grenzübergängen

Politiker aus Schleswig-Holstein begrüßten die geplante Lockerung der Kontrollen an der dänisch-deutschen Grenze. Verkehrsminister Madsen hofft aber auf einen kompletten Wegfall der Kontrollen. Damit steht er nicht alleine da.

Die von Dänemark angekündigte Lockerung der Kontrollen an den deutsch-dänischen Grenzübergängen ab Mitte Mai sind in Schleswig-Holstein auf ein positives Echo gestoßen. «Das begrüßen wir natürlich grundsätzlich», sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Freitag. Ziel bleibe aber, dass Dänemark zum Schengener Abkommen zurückkehre, zu einem «grenzenlosen Europa».

«Wir wünschen uns aus schleswig-holsteinischer Sicht natürlich eine Grenze ohne Grenzkontrollen, damit der Verkehr hier besser fließen kann», sagte Madsen. Er wolle das Thema am Montag bei einem Treffen mit dem dänischen Verkehrsminister Thomas Danielsen besprechen. Davon würden nicht nur Grenzpendler, sondern auch Urlauber und die Wirtschaft profitieren.

Dänemarks Polizei will sich künftig statt auf Einreisekontrollen mehr auf die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität konzentrieren, wie das dänische Justizministerium am Freitag mitteilte. Pendler oder Urlauber aus Deutschland sollen dagegen seltener überprüft werden. Die Änderungen treten am 12. Mai in Kraft und sollen vorläufig bis zum 11. November gelten. Die Grenzkontrollen zu Dänemarks anderem Nachbarland Schweden sollen in dieser Zeit komplett wegfallen.

«Dass die Regierung die Grenzkontrollen zu Deutschland vorübergehend aufrechterhält, liegt daran, dass wir es nötig finden, um den Bedrohungen zu begegnen, denen Dänemark gegenübersteht», sagte Justizminister Peter Hummelgaard laut Mitteilung. «Unter anderem hat der Krieg in der Ukraine dazu geführt, dass die aktuelle Sicherheitssituation unsicher ist. Die Terrorbedrohung in Dänemark ist immer noch ernst. Dazu kommen eine Bedrohung durch die Geheimdienste anderer Staaten und der aktuelle Migrationsdruck in Europa.»

Schleswig-Holsteins FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt nannte die geplanten Lockerungen der Kontrollen eine gute Nachricht. «Aber es ändert nichts daran, dass diese Form der Grenzkontrollen nur als innenpolitisches Symbol dienen, längst rechtswidrig sind und schnellstmöglich enden müssen.» Das müssten auch die Landesregierung, die Bundesregierung und die EU-Kommission deutlich machen. «Verbrechen und Terrorismus müssen im Schengen-Raum anders bekämpft werden.»

Von einem echten Etappensieg sprach der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler. «Dennoch bleibt abzuwarten, wie die neuen Pläne in der Praxis ausgestaltet werden.» Die beste Lösung für eine effektive Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität sei eine verstärkte polizeiliche Zusammenarbeit zwischen Dänemark und Deutschland.