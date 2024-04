86-Jähriger stürzt in Gartenpool und stirbt

Schrecklicher Fund am frühen Morgen: Eine Angehörige findet in Hamburg-Jenfeld einen 86 Jahre alten Mann tot auf dem Grundstück. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mann in einem Pool ertrunken.

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 86 Jahre alter Mann ist im Hamburger Stadtteil Jenfeld wohl in einen Gartenpool gefallen und gestorben. Der Mann sei von einer Angehörigen am Dienstagmorgen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg. Ersten Erkenntnissen zufolge gingen die Ermittler von einem Unfall aus. Der Körper des Toten werde nun in der Rechtsmedizin untersucht. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte der Sprecher. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

