6,8 Millionen für neue Brücke in Bad Oldesloe

Die Bahnbrücke über die Trave in Bad Oldesloe wird erneuert. Pendlerinnen und Pendler müssen sich in dieser Zeit auf Einschränkungen einstellen.

Rund 6,8 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in eine neue Eisenbahnbrücke in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Über die neue Brücke «Trave» auf der Strecke Neumünster-Bad Oldesloe sollen bereits im Oktober Züge rollen, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Bereits in der kommenden Woche sollen Bauvorbereitungen beginnen.

Die neue Stahlkonstruktion soll ab Juli neben der alten Brücke gebaut werden. Vom 2. August bis 11. Oktober soll die neue Brücke eingehoben werden. Danach sind noch Restarbeiten bis Dezember geplant. Vorübergehend soll es Fahrplan-Änderungen und Schienenersatzverkehr geben. Dazu informiert die auf der Strecke fahrende Nordbahn.

Während der Bauphase müssen sich Pendler auf Einschränkungen einstellen. Der Parkplatz am Bahnhof ist nur eingeschränkt nutzbar. Zudem wird der Travewanderweg von Juli bis Oktober während der Bauzeit gesperrt. Die Trave wird im Bereich der Brücke für Wassersportlerinnen und -Sportler zeitweise nicht passierbar sein. Schallintensive Arbeiten sollen überwiegend tagsüber erfolgen. Nach Bahnangaben können über kurze Zeiträume auch nächtliche Arbeiten erforderlich sein.