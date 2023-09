Home

Regional

Hamburg & Schleswig-Holstein

48-Stunden-Rennen: Boris Herrmann und Will Harris Siebte bei Le Défi Azimut

Boris Herrmann und Will Harris Siebte bei Le Défi Azimut

Boris Herrmann und Will Harris haben beim 48-Stunden-Klassiker Le Défi Azimut in Frankreich Platz sieben ersegelt. Ein Navigationsfehler brachte das deutsch-britische Duo um eine noch bessere Platzierung im Feld der 34 Imocas. Den Sieg sicherten sich über rund 600 Seemeilen von und nach Lorient in der Bretagne die Franzosen Jérémie Beyou und Franck Cammas auf «Charal» vor ihren Landsleuten Charlie Dalin und Pascal Bidégorry auf «Macif - Santé Prévoyance». Dritte wurde die französisch-britische Kombination Thomas Ruyant und Sam Goodchild auf «For the Planet».

Boris Herrmann und sein Co-Skipper Will Harris haben beim Zweihand-Klassiker Le Défi Azimut Platz sieben erreicht. © Ricardo Pinto/Team Malizia/dpa/Archivbild

Das Malizia-Duo verpasste bei gutem Speed der gerade erst überarbeiteten Ocean-Race-Dritten «Malizia - Seaexplorer» eine Top-Fünf-Platzierung durch einen eigenen Navigationsfehler. «Wir sind an einem Wegpunkt vorbei gesegelt, weil es kurz vor dem Start eine Wegpunktänderung gab, die wir nicht mitbekommen haben. Unser Fehler», räumte der fünfmalige Weltumsegler Boris Herrmann ein. Sein Co-Skipper Will Harris lobte aber das Geschwindigkeitspotenzial der deutschen Rennyacht, die vom 29. Oktober an am Transat Jacques Vabre teilnehmen wird: «Wir haben ein paar Fehler gemacht, aber wir waren sehr zufrieden mit unserem Speed. Wir freuen uns sehr aufs Transat Jacques Vabre.» Pech hatte Andreas Baden bei seiner Azimut-Premiere: Als Co-Skipper des Franzosen Fabrice Amedeo musste der Kieler einen schweren Wassereinbruch an Bord der «Nexans - Art & Fênetres» erleben, nachdem sich eine Inspektionsklappe geöffnet hatte. «Wir hatten nach schlechtem Start gerade wieder einige Boote einholen können. So ist das Leben. Wir sind hoffentlich am Sonntag zu den Speedruns wieder auf dem Wasser», sagte Baden.

© dpa