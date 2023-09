VfB Lübeck auch in Münster nur mit Remis

Midyatli kandidiert erneut für den SPD-Bundesvorstand

Schleswig-Holsteins SPD-Landeschefin Serpil Midyatli will auf dem Bundesparteitag im Dezember in Berlin erneut für den Bundesvorstand kandidieren. «Für all das, was wir diskutieren und beschließen, braucht es auch eine Stimme», sagte Midyatli am Samstag auf einem Kleinen Parteitag in Neumünster. «Deshalb habe ich mich entschieden, erneut als stellvertretende SPD-Vorsitzende zu kandidieren.» Die Landtagsabgeordnete ist seit Ende 2019 SPD-Bundesvize.