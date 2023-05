VfB Lübeck will den noch fehlenden Punkt zum Aufstieg holen

Paderborns Kwasniok vergleicht HSV-Spiel mit Kreuzfahrt

Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn hat seine Vorfreude auf das Topspiel beim Hamburger SV am Freitag (18.30 Uhr/Sky) mit einem ungewöhnlichen Vergleich ausgedrückt. «Das ist wie vor der ersten Kreuzfahrt-Schiffreise, wenn du nicht genau weißt, was auf dich zukommt», sagte Kwasniok am Donnerstag: «Es ist zwar Urlaub, aber doch was anderes. Es ist was Schönes, aber du musst dich doch erst den Gegebenheiten vor Ort anpassen.»