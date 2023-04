Wieder in der Spur: Pauli besiegt Arminia Bielefeld 2:1

Mann durch mehrere Schüsse an Beinen verletzt

Ein 26-Jähriger ist in Hamburg-Wandsbek durch mehrere Schüsse an den Beinen verletzt worden. Der oder die Täter waren seit dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen auf der Flucht, wie ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums sagte. Zum Tathergang konnte er noch keine Angaben machen. Der 26-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.