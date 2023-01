HSV gelingt Rückrundenstart

2. Liga: FC St. Pauli verliert Testspiel gegen VfB Oldenburg

Der FC St. Pauli hat mit einer B-Mannschaft ein Testspiel gegen den Fußball-Drittligisten VfB Oldenburg verloren. Einen Tag nach dem 1:0 beim 1. FC Nürnberg zum Rückrundenstart in der 2. Bundesliga unterlagen die Hamburger am Montag in Rotenburg/Wümme den Niedersachsen mit 0:4 (0:3). Patrick Hasenhüttl (11. Minute), Kebba Badjie (13.), Jakob Bookjans (43.) und Rafael Brand (79.) in Rotenburg (Wümme) trafen für die Oldenburger. Auch der VfB war nicht in Bestbesetzung angetreten.