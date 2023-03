DFB-Strafe: HSV-Trainer Walter für ein Spiel gesperrt

Tarifkonflikt: Verdi ruft zu Warnstreik am Krankenhaus in Kiel auf

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ruft die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch Beschäftigte des Städtischen Krankenhauses in Kiel zum Warnstreik auf. Bereits von Dienstag an sind bundesweit Beschäftigte in Krankenhäusern, Psychiatrischen Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie von Rettungsdiensten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, teilte Verdi am Montag in Kiel mit. Das Motto der Streiktage laute «Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch». In Kiel wollen die Beschäftigten am Mittwoch von 5.30 Uhr bis 21.30 Uhr in den Ausstand treten.