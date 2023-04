Zweitligaduell zwischen HSV und Hannover 96 ausverkauft

Flensburg: Handballer starten mit Leipzig-Spiel in entscheidende Tage

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor entscheidenden 18 Tagen. Das Liga-Heimspiel am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) gegen den SC DHfK Leipzig markiert für die Norddeutschen den Auftakt eine Spielserie, in der es um die Meisterschaft, den deutschen Pokal und den Einzug in das Finalturnier in der European League geht. «Es ist eine spannende und aufregende Zeit», sagte Rückraumspieler Franz Semper am Mittwoch in einer Medienrunde.