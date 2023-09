Home

2. Bundesliga: Vor dem Kiel-Spiel ruhen die Freundschaften bei Wahl

Bei Fußball-Profi Hauke Wahl steigt die Vorfreude. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) trifft der Abwehrspieler in der 2. Bundesliga mit dem FC St. Pauli auf Holstein Kiel. «Das wird ein besonderes Spiel. Ich komme aus der Kieler Jugend, habe die letzten fünf Jahre dort gespielt», sagte der 29-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde.

Die zahlreichen Freundschaften, die den gebürtigen Hamburger noch immer mit der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt verbinden, werden in der Woche vor dem Spiel ruhen. «Ich will am Wochenende unbedingt gewinnen und die ersten drei Punkte zu Hause holen», sagte Wahl. In der Tabelle stehen die Hamburger fünf Punkte und sieben Ränge hinter der zweitplatzierten Kielern. Den Weg, den Trainer Fabian Hürzeler mit den Kiezkickern eingeschlagen hat, hält Wahl für den richtigen: «Wenn es um das Spielerische geht, machen wir das sehr gut. Wir erarbeiten uns unfassbar viele Chancen und lassen extrem wenig zu. Trotzdem ist die Punkteausbeute nicht die, die wir haben wollen. Aus den vier Unentschieden hätten wir locker zehn bis zwölf Punkte holen können.» Wichtig wird sein, die sich bietenden Gelegenheiten auch zu nutzen. Bislang ist im heimischen Stadion noch kein Treffer gelungen. Wie das geht, hat Wahl am vergangenen Freitag bei der 1:7-Pokalniederlage der St. Pauli-Frauen gegen den Hamburger SV live im Millerntorstadion erlebt. «Der Fluch ist gebrochen. Die Frauen haben das erste Tor geschossen. Jetzt sind wir dran», sagte Wahl. Fehlen wird am Sonntag Kapitän Jackson Irvine, bei dem die genaue Diagnose nach der Knöchelverletzung im Spiel der australischen Nationalmannschaft gegen Mexiko noch immer aussteht. Hauke Wahl: «Das war eine sehr schlechte Nachricht, die uns ereilt hat. Es ist nicht schön, wenn sich der Kapitän bei einem Länderspiel verletzt.» Der St.-Pauli-Kader sei aber groß genug, um diesen Ausfall zu kompensieren.

