Selbstvertrauen: HSV bereit für Zweitliga-Gipfel

Der HSV ist zuversichtlich vor dem Topspiel beim Zweitliga-Ersten Darmstadt 98. Die Hamburger trauen sich zu, die Serie der Hessen zu beenden. Anders als Darmstadt können sie in Bestbesetzung spielen.

Eine zu große Bedeutung wollte HSV-Trainer Tim Walter dem Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellenführer Darmstadt 98 auch nicht geben. «Nächste Woche spielen wir aber auch wieder. Und solange die Spiele noch da sind, und wir Punkte brauchen, ist es mir egal, gegen wen wir spielen», sagte der 47-Jährige zu der Partie des Hamburger SV am heutigen Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) in Hessen. Das sei ein schönes Spiel, räumte er ein. «Saturday Night Fever. Von daher sollen sich alle freuen.»

Über Aufstieg oder Nichtaufstieg entscheidet der Ausgang des Spiels zwar nicht. Doch kann das Resultat den Hamburgern die Richtung der nächsten Wochen vorgeben: Gewinnen sie, rücken sie bis auf einen Punkt an die Darmstädter heran. Zugleich halten sie zumindest den Abstand zum Relegationsplatz, den vor dem 22. Spieltag der 1. FC Heidenheim mit vier Punkten weniger als der HSV hält. Verlieren die Norddeutschen, müssen sie verstärkt auf die von hinten drängenden Teams wie Heidenheim oder den SC Paderborn achten.

Auch wenn der HSV zuletzt beim 2:1 gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld nicht gerade geglänzt hat, gibt sich Trainer Walter optimistisch. «Wenn wir das auf den Platz kriegen, was wir können, was in uns steckt, können wir uns letztendlich nur selber schlagen», sagte er. Sein Kapitän Sebastian Schonlau gab die Richtung vor. «Wir wollen voll attackieren, wir wollen Vollgas-Fußball spielen, unser Ding auf den Platz kriegen, und dann wollen wir drei Punkte machen», meinte der Abwehrchef im HSV-TV.

Dass das gegen Darmstadt nicht leicht wird, haben mittlerweile schon alle Mannschaften in der Liga erfahren. Nur am ersten Spieltag bei Jahn Regensburg (0:2) ging das Team von Torsten Lieberknecht als Verlierer vom Platz. Seitdem folgten 20 Ligaspiele ohne Niederlage, darunter der 2:1-Erfolg im August im Hamburger Volksparkstadion. Damals hatte es in dem turbulenten Spiel Rote Karten für zwei HSV-Spieler, einmal Gelb-Rot für Sportvorstand Jonas Boldt und ebenfalls einmal Gelb-Rot für Ex-HSV-Profi Klaus Gjasula gegeben.

Anders als HSV-Trainer Walter plagt sich Darmstadts Lieberknecht vor dem Samstag-Spiel mit argen Personalproblemen herum. «Die Verletzten sind ein Teil unserer Geschichte in dieser Saison, aber wir blasen deswegen weiterhin kein Trübsal», sagte er am Freitag. In Tobias Kempe, Jannik Müller, Patric Pfeiffer, Aaron Seydel, Klaus Gjasula und Braydon Manu fallen gleich sechs «Lilien»-Spieler aus. Walter kann hingegen seine aktuell beste Formation im mit 17 000 Zuschauer ausverkauften Stadion am Böllenfalltor aufbieten.