Kiel verliert klar gegen Tabellenführer Darmstadt 98

Holstein Kiel war dem Aufstiegsanwärter Darmstadt 98 deutlich unterlegen. Durch die 0:3-Niederlage vor heimischem Publikum rutschen die «Störche» auf den neunten Tabellenplatz ab.

Holstein Kiel kann mit den Top-Teams der 2. Bundesliga derzeit nicht mithalten. Am Sonntag unterlagen die Norddeutschen im Holstein-Stadion vor 13 296 Zuschauern gegen den Tabellenführer SV Darmstadt 98 mit 0:3 (0:2). Die Tore für Darmstadt erzielten Jannik Müller (6. Minute) und Phillip Tietz (52.). Ein weiterer Treffer resultierte aus einem Eigentor des Kieler Verteidigers Simon Lorenz (22.).

Eine Woche zuvor hatte Kiel auch gegen den Tabellen-Zweiten 1. FC Heidenheim mit 0:3 verloren. «Wenn man zweimal 0:3 verliert, kann man nicht sagen, dass man mit solchen Teams auf Augenhöhe spielt», sagte Torwart Robin Himmelmann ehrlich. Holstein ist nun auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht.

Die Gäste aus Darmstadt agierten von Anfang an zielstrebiger und hatten in der vierten Minute die erste Gelegenheit, als Emir Karic den Ball schnell in den gegnerischen Strafraum brachte und für Matthias Bader querlegte. Dieser verfehlte allerdings aus kürzester Distanz das Tor. Zwei Minuten später fiel der Führungstreffer. Himmelmann konnte den Abschluss aus kurzer Distanz von Mathias Honsak noch abwehren. Doch danach köpfte Müller den Ball zum 1:0 in das freie Tor.

Während die Offensivbemühungen der Kieler unbelohnt blieben, baute Darmstadt seine Führung unter glücklichen Umständen aus. Lorenz wollte einen Kopfball des Darmstädters Tietz klären, beförderte den Ball dabei allerdings zum 0:2 in das eigene Tor. Kiel kam erst kurz vor der Halbzeit zu größeren Chancen. Steven Skrzybski schoss einen Ball aus kurzer Distanz weit über das Tor. Lorenz wiederum scheiterte per Fallrückzieher am Darmstädter Torwart Marcel Schuhen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgten die Gäste aus Darmstadt für die Vorentscheidung, als Tietz nach einer Vorarbeit von Braydon Manu zum 3:0 traf. Der eingewechselte Fin Bartels, der nach dieser Saison seine Karriere beenden wird, vergab in der 78. Minute die Chance auf den Ehrentreffer. «Darmstadt ist nicht umsonst Tabellenführer und steigt mit größter Wahrscheinlichkeit auf», sagte Bartels nach dem Spiel: «Man muss bei 100 Prozent sein und bei jedem Zweikampf so gallig sein, als wäre es der letzte. Das haben die uns heute vorgemacht.»