Kiel legt Streit mit Fans bei: LED-Werbebande wird abgebaut

Zorniger glaubt an Auswärtsstärke

Tabellenführer Greuther Fürth will die miserable Auswärtsstatistik aus der Vorsaison vergessen machen und den Schwung aus dem 5:0-Auftakterfolg gegen Paderborn mit nach Kiel nehmen. «Wenn wir weiter so viel Aufwand betreiben, glaube ich, dass wir eine wesentlich bessere Auswärtsstatistik haben. Es gibt keinen Grund, nicht positiv in dieses Auswärtsspiel reinzugehen», sagte Kleeblatt-Coach Alexander Zorniger vor der Partie bei Holstein Kiel am Samstag (13.00 Uhr). In der zurückliegenden Spielzeit konnte Fürth nur zweimal in der Ferne gewinnen.