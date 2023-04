Hannover will HSV-Druck in «positive Energie ummünzen»

Hannover 96 kann mit der Favoritenrolle des Kontrahenten Hamburger SV im Nordduell gut leben. Trainer Stefan Leitl hat seinem Verein vor dem Zweitliga-Duell am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der Hansestadt die «Außenseiterrolle» übergestülpt. «Deswegen haben wir vielleicht ein bisschen weniger Druck als der HSV», sagte der 45-Jährige am Freitag in Hannover.

Stefan Leitl steht am Spielfeldrand und ruft etwas. © Swen Pförtner/dpa

Der Tabellendritte aus Hamburg war zuletzt in drei Spielen sieglos geblieben. «Die Hamburger haben schon ein bisschen Druck aufgrund der letzten Ergebnisse», äußerte Leitl und fügte hinzu: «Das wollen wir dann auch vielleicht in eine positive Energie für uns ummünzen und eine stabile und gute Leistung zeigen.» Hannover war nach zuvor neun Spielen ohne Sieg am vergangenen Wochenende mit dem 3:1 gegen Tabellenschlusslicht SV Sandhausen wieder ein Drei-Punkte-Erfolg gelungen. Leitl sprach von einer «Lockerheit» nach dem befreienden Sieg. In der Vorwoche waren etliche 96-Fans der Partie ferngeblieben. Es sei okay, mal zu pfeifen, nicht ins Stadion zu kommen, einen Stimmungsboykott durchzuziehen, sagte Leitl und stellte klar: «Was absolut nicht okay ist, dass die Mannschaft verhöhnt wird», sagte Leitl und bedankte sich bei den unterstützenden Fans, da es in so einer Situation wichtiger sei, «enger zusammenzustehen». Am Samstag werden 57.000 Zuschauer im Volksparkstadion erwartet. Personell muss Leitl auf Jannik Dehm und Sebastian Kerk verzichten, Abwehrspieler Julian Börner fehlt gesperrt. Für Börner könnte der defensive Mittelfeldspieler Fabian Kunze in die Innenverteidigung wechseln.

