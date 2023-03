Der HSV will trotz Walter-Sperre gegen Kiel gewinnen

2. Liga: Kiel-Coach Rapp: Walter-Sperre kein Vorteil für Holstein

Trainer Marcel Rapp sieht in der Innenraum-Sperre gegen HSV-Coach Tim Walter keinen Vorteil für Holstein Kiel im Nordderby in Hamburg. Im höchstwahrscheinlich ausverkauften Volksparkstadion beim Duell in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sei es ohnehin schwierig, zu den Spielern durchzudringen, sagte Rapp am Donnerstag: «Da geht es eher um die Halbzeitanpassungen.» Und die könnten, wie auch in Kiel, im Trainerteam gelöst werden.