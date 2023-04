Berliner Tennis-Turnier mit prominentem Teilnehmerfeld

Basketball: Alba hofft nach Euroleague-Aus auf Entlastung

Etwas Erleichterung herrschte bei den Basketballern von Alba Berlin am Donnerstagabend nach dem Ende der Euroleague-Saison schon. Eine große Strapaze fällt nun weg. «Wir wollen alle in der besten europäischen Liga spielen, aber es ist eine krasse Belastung. So oft unterwegs zu sein, in so vielen Flugzeugen, in so vielen Hotels, das ist wirklich hart. Auch für den Schlafrhythmus», sagte Nationalspieler Johannes Thiemann nach dem 88:71-Heimsieg gegen Frankreichs Meister Asvel Villeurbanne am Donnerstagabend.