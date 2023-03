Brandenburg: Weniger Mietwohnungen öffentlich gefördert

Berlin: Mit Kernbohrer in den Tresorraum: Prozess beginnt

Sie sollen in einer Bank versucht haben, mit einem Kernbohrer eine Wand zu durchbrechen: Gegen sechs mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Bankeinbrechern hat am Berliner Landgericht der Prozess begonnen. Die 31- bis 45-Jährigen sollen im Oktober 2022 versucht haben, mit schweren Werkzeugen in den Tresorraum einer Bank in Königs Wusterhausen (Brandenburg) südöstlich von Berlin einzubrechen, um Schließfächer von Kunden zu plündern. Die Angeklagten haben am ersten Verhandlungstag am Donnerstag zu den Vorwürfen geschwiegen.