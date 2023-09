Geänderte Bauordnung soll Wohnungsbau erleichtern

Senat fordert erneut mehr Lang- und Mittelstreckenflüge

Der Berliner Senat hat seine Forderungen nach mehr Lang- und Mittelstreckenverbindungen am Hauptstadtflughafen BER bekräftigt. «Wir sehen hier ein vollkommenes Ungleichgewicht zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland», sagte Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Senats am Flughafen in Schönefeld. Während von westdeutschen Flughäfen - insbesondere Frankfurt und München - täglich rund 180 Langstreckenflüge starten, seien es in Ostdeutschland am BER lediglich sechs. Das müsse sich ändern.