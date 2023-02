Viel Wind und wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg

Wettervorschau: Wolken, Wind und vereinzelter Regen am Wochenende

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen am Wochenende mit wechselhaftem Wetter und Windböen rechnen. Dabei tritt gebietsweise Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Demnach startet der Tag zunächst bewölkt und regnerisch. Gegen Mittag klart es dann ein wenig auf und es wird zeitweise heiter. Gegen Nachmittag und Abend verdichten sich erneut die Wolken und es kommt zu lokalen Schauern und Windböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und zwölf Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und es regnet gebietsweise, erst gegen Samstagmorgen klingt der Regen dann ab. Dabei kühlt es auf Tiefstwerte zwischen fünf und sieben Grad runter.