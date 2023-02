Wind in Berlin und Brandenburg lässt am Nachmittag nach

Deutscher Wetterdienst: Wechselhaftes Wetter in Hessen: Am Montag bis zu 24 Grad

Zu Beginn der Woche erwartet die Menschen in Hessen sehr mildes Wetter bei einem Mix aus Nebel, Sonne und Wolken. Nach einem nebligen Start werde es am Montag meist heiter, ehe von Nordwesten starke Wolken aufziehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad, in Hochlagen bei etwa 18 Grad. Abends kommen ganz im Westen des Landes auch Schauer auf. In der Nacht zum Dienstag wird aus nordwestlicher Richtung Regen erwartet, der in der zweiten Nachthälfte auch kräftiger ausfallen kann. Einzelne Gewitter sind laut DWD nicht ausgeschlossen.